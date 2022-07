Wer Corona hat, benötigt in Berlin als Nachweis demnächst keinen PCR-Test oder positiven Schnelltest aus einem Testzentrum mehr. Es genügt als Nachweis künftig ein positiver Selbsttest zu Hause. Diese Lockerungen will der Senat am Dienstag beschließen, wie der Berliner Zeitung aus Regierungskreisen bestätigt wird.

Die Videokonferenz des Senats läuft noch. Um 13 Uhr werden weitere Ergebnisse präsentiert. Hintergrund der Lockerungen ist unter anderem, dass nach der neuen Testverordnung des Bundes Tests nicht mehr für alle Menschen kostenfrei sind. Es wird jedoch Personen mit Symptomen weiterhin empfohlen, einen Schnelltest unter Aufsicht oder einen PCR-Test beim behandelnden Arzt durchzuführen. Dort sind die Tests im Rahmen der Behandlung weiterhin kostenlos.

Corona-Regeln in Berlin werden bis zum 23. August verlängert

Der Senat plant ebenso, die bisher geltenden Corona-Regeln bis zum 23. August in Berlin zu verlängern. Dazu zählt unter anderem die Maskenpflicht im Nahverkehr oder in medizinischen Einrichtungen.