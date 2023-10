In Berlin sind über 130.000 Hunde steuerlich angemeldet. Diese Hunde mussten bislang die sogenannte Hundesteuermarke stets bei sich tragen. Das ändert sich nun ab 2024, wie die Senatskanzlei des Regierenden Bürgermeisters am Mittwoch mitteilte. „Wir verschlanken Verwaltungsabläufe“, sagte Finanzsenator Stefan Evers (CDU) dazu.

Seit dem 1. Januar 2022 sind Hundehalterinnen und -halter dazu verpflichtet, ihren Hund in einem zentralen Register anzumelden. In Zukunft soll diese An- und Abmeldung beim zentralen Hunderegister gleichzeitig auch als steuerliche An- beziehungsweise Abmeldung beim Finanzamt gelten. „Damit fallen die bisherigen doppelten Meldepflichten weg“, so die Senatskanzlei.

Finanzsenator Evers wolle ein Besteuerungsverfahren schaffen, „das für die Bürgerinnen und Bürger einfach und verständlich ist“. Dazu gehöre demnach auch, „dass ab kommendem Jahr keine Hundesteuermarken mehr am Tier befestigt werden müssen.“ Die alten Hundemarken müssen den Angaben zufolge nicht an das Finanzamt zurückgegeben werden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Hunde müssen ab 2024 keine #Hundesteuermarke mehr tragen.🐕 Hundehalterinnen und -halter sind seit 01.01.2022 verpflichtet, ihren Hund in einem zentralen Register anzumelden. Dies gilt künftig auch als steuerliche An- bzw. Abmeldung beim Finanzamt.

👉 https://t.co/NXiOrotbT9 pic.twitter.com/boiwW3MeHD — Senatsverwaltung für Finanzen (@senfin) October 11, 2023

Diese Hundehalter müssen sich zusätzlich an das Finanzamt wenden

Jeder Hund ist laut Hundegesetz ab einem bestimmten Alter mit einer fälschungssicheren Kennzeichnung, beispielsweise einem Transponder oder einem Mikrochip, auszustatten. Künftig solle die Kontrolle der steuerlichen Erfassung der Hunde durch Prüfung der Chipnummer des Transponders erfolgen.

In bestimmten Ausnahmefällen müssen sich die Halterinnen und Halter noch zusätzlich an das Finanzamt wenden, beispielsweise bei einer Beantragung der Hundesteuerbefreiung. Dies betrifft etwa Blindenführhunde, Hunde aus Tierheimen oder Rettungshunde sowie Wach- und Herdenschutzhunde.