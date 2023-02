Berlin: Senat will 9-Euro-Sozialticket bis Ende April verlängern

Der Berliner Senat plant, das 9-Euro-Sozialticket bis Ende April zu verlängern. Am Freitag soll die Verlängerung in einer Sondersitzung beschlossen werden, teilten Bettina Jarasch (Grüne) und die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) in der Landespressekonferenz am Dienstag mit. Ursprünglich sollte das Sozialticket bis Ende März laufen.

„Beim 9-Euro-Ticket ist es so, dass es erstmal beschlossen wurde bis Ende März“, sagte Giffey. Für den 1. Mai gebe es die Aussicht auf das bundesweite 49-Euro-Ticket. Beim 9-Euro-Ticket gebe es also eine Lücke von einem Monat. Das lasse sich nur in Berlin lösen und darauf habe sich der Senat bereits verständigt.

Berlin: 9-Euro-Ticket soll über den April hinaus verlängert werden

Noch ist also unklar, was nach Auslaufen des 9-Euro-Tickets folgen wird. Über neue Ticketpreise wird der Senat mit dem Verkehrsbund Berlin Brandenburg (VBB) verhandeln. Giffeys Ziel ist die Verlängerung des 9-Euro-Sozialtickets sowie des 49- und 29-Euro-Tickets über den April hinaus. Erste Gespräche darüber sollen bereits im Februar beginnen.

Die rot-grün-rote Koalition hatte im November eine Senkung des Ticketpreises von 27,50 Euro auf 9 Euro beschlossen. Derzeit profitieren 700.000 Berliner von dem Ticket.