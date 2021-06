Berlin - Trotz Sommerferien herrscht an vielen Berliner Schulen reges Treiben: In 221 Schulen – 200 allgemeinbildenden Schulen und 21 Berufsschulen – stehen bis zum Ferienende am 6. August Sanierungsarbeiten an. 303 Millionen Euro fließen in die Projekte, wie Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Mittwoch mitteilte.

Sie umfassen etwa die Sanierung von Dächern, Fassaden, Fenstern, Fußböden oder Elektroanlagen. Auch an Turnhallen, Mensaräumen, Fachräumen oder Sanitär- und Heizungsanlagen wird gewerkelt. Manche Schulgebäude werden erweitert oder umgebaut. Größere Projekte laufen über die Ferien hinaus. In Berlin gibt es momentan 763 allgemeinbildende und 135 berufliche Schulen.