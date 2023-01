Wesener: Berlins Finanzämter haben erhebliche Computerprobleme

In den Finanzämtern sorgen IT-Probleme für erzwungene Untätigkeit und Frust. Schuld ist eine Software, die bundesweit zum Einsatz kommt.

Berlins Finanzsenator Daniel Wesener hat eingeräumt, dass Computerprobleme die Arbeit in den Finanzämtern massiv erschweren, und schnelle Hilfe zugesagt. „Wir haben seit Jahresbeginn erhebliche Probleme mit der IT“, sagte Wesener am Dienstag im Anschluss an die Sitzung des Senats, versicherte aber auch: „Wir sind dran.“

„Ich war vergangene Woche bei zwei Finanzämtern zu Besuch, in Tiergarten und Friedrichshain-Kreuzberg, wo ich völlig genervte, frustrierte Kolleginnen und Kollegen angetroffen habe“, erzählte der Grünen-Politiker. „Die sitzen vor ihrem Computer und die Software läuft nicht.“

Das sei aber ein bundesweites Problem. „Die Steuerverwaltungen der Länder arbeiten inzwischen im Verbund“, erklärte Wesener. Ein Beispiel für bundesweite Anwendungen sei die Steuererklärungssoftware Elster. „Eines, das uns Probleme macht, und zwar bundesweit, nennt sich Geco“, sagte Wesener. Laienhaft gesprochen handle es sich dabei um eine Anwendung, die dafür sorge, dass die verschiedenen Systeme miteinander verzahnt würden.

Berliner Steuergewerkschaft zur Software-Panne: „Die Lage ist dramatisch“

„Es handelt sich um eine Schnittstelle.“ Zuständiges Land dafür sei Nordrhein-Westfalen. Betroffen von dem Problem seien insbesondere Stadtstaaten, wo die Landes- und kommunale Steuerverwaltung zusammenkämen, sagte Wesener. Eine Folge seien die erwähnten Verzögerungen. „Wir versuchen, einen Teil der Lösung in Berlin zu bewerkstelligen, indem wir die Serverkapazitäten hier verstärken“, sagte der Finanzsenator. „Wir tun alles, damit diese Probleme behoben werden.“

Der Vorsitzende der Berliner Steuergewerkschaft, Oliver Thiess, hatte der Berliner Morgenpost (Montag) gesagt, die Lage sei dramatisch. Nach Angaben der Gewerkschaft sind Arbeitsabläufe deutlich verlangsamt und teilweise unmöglich geworden, sodass Steuerausfälle zu befürchten seien, sollten Steuererklärungen nicht bearbeitet werden können.

Der Sprecher der Finanzverwaltung, Frederik Bombosch, sagte dem Tagesspiegel (Dienstag), Berlin versuche die Probleme mit der Software durch „eine Optimierung der Hardware“ zu verringern. Die entsprechenden Arbeiten sollen Ende Januar abgeschlossen sein.