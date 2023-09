Berlin-Siemensstadt: Polizisten nehmen mutmaßlichen Drogenhändler fest

Polizisten haben am Mittwochnachmittag einen Mann in Berlin-Siemensstadt wegen mutmaßlichen Drogenhandels festgenommen. Wie die Ermittler am Donnerstag mitteilen, fiel Verkehrspolizisten ein Auto aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf. Sie folgten dem verdächtigen Auto mit einem zivilen Einsatzwagen über den Wohlrabedamm bis zur Motardstraße.

Nach Aufforderung hielt der 33-jährige Fahrer gegen 17.45 Uhr am rechten Fahrbahnrand an. Die Beamten traten an den Wagen heran und forderten den Mann auf, auszusteigen. Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler Geld im mittleren vierstelligen Bereich, mehrere Handys und ein Messer sicher. Wenig später wurden die Beamten auf einen Transportcontainer auf einem Gewerbegrundstück in der Motardstraße aufmerksam.

Auf richterliche Anordnung kam es zu weiteren Durchsuchungen, bei denen die Polizisten eine Tasche sowie mehrere Pakete gefüllt mit mutmaßlichen Drogen entdeckten. Der 33-Jährige wurde daraufhin für erkennungsdienstliche Maßnahmen, einen Drogenvortest und eine Blutentnahme auf eine Dienststelle gebracht. Anschließend ist er einem Fachkommissariat überstellt worden. Die Ermittlungen dauern an.