Berlin: So viele Lehrer haben bereits Anträge auf Verbeamtung gestellt Seit Mittwochmorgen können Lehrer in Berlin die Verbeamtung online beantragen. Die Nachfrage war bereits in den ersten Stunden riesig. dpa

Viele Lehrer in Berlin können jetzt die Verbeamtung beantragen. Sebastian Gollnow/dpa

Berlin -Hunderte bisher angestellte Lehrerinnen und Lehrer in Berlin haben nach Start eines Online-Anmeldeverfahrens am Mittwochmorgen Anträge auf Verbeamtung gestellt. In den ersten Stunden bis zum Mittag seien mehr als 1200 solcher Anträge eingegangen, teilte die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie mit. „Wer im jetzt laufenden Schuljahr 2022/2023 oder später 52 Jahre alt geworden ist oder wird, kann verbeamtet werden, sofern alle persönlichen und laufbahnrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind“, hieß es.