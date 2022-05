Die Berliner Bildungsverwaltung steht in der Kritik, weil sie Referendare bittet, genauestens über ihre Tätowierungen Auskunft zu geben. Die angehenden Lehrer erhalten einen Fragebogen, in dem sie alle Tattoos mit Länge, Breite und Bedeutung auflisten sollen.

Die Verwaltung fordert die Referendare auf, zu dokumentieren, an welchem Körperteil sich die Tätowierung befindet und welche Bedeutung sie hat. Das gilt auch für Tattoos im Intimbereich. Außerdem sollen die Referendare die Tätowierungen fotografieren und zusammen mit dem Fragebogen abschicken. Amtsärzte sollen dann die Angaben überprüfen.

Alle Berliner Lehrer sollen bald verbeamtet werden. Die Berliner Bildungsverwaltung begründet den Fragebogen gegenüber der Berliner Zeitung damit, dass eine spätere Verbeamtung ausgeschlossen ist, wenn eine Tätowierung sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet. Das sei bei rechts- oder linksradikalen beziehungsweise extremistischen, entwürdigenden, sexistischen sowie frauenfeindlichen oder gewaltverherrlichenden und menschenverachtenden Darstellungen der Fall.

Bildungsverwaltung: Auch Polizisten werden so befragt

„Gleiche Regelungen gelten auch für Verbeamtungsuntersuchungen etwa bei der Polizei und der Justiz“, erklärt ein Sprecher der Bildungsverwaltung. „Es soll damit in Abstimmung mit der Zentralen Medizinischen Gutachterstelle sichergestellt werden, dass keine Dienstkräfte verbeamtet werden, die durch ihre Tattoos eine Haltung offenbaren, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet ist.“ Dadurch solle vermieden werden, dass solche extremistische Einstellungen erst spät oder zu spät bekannt werden.

„Erinnert sei in diesem Zusammenhang an den Fall eines angehenden Lehrers aus Brandenburg, der mit einem Tattoo mit dem Wahlspruch der SS und anderen einschlägigen Symbolen aufgefallen war – bei einem Schwimmbadbesuch. Bei Lehrkräften ist zudem zu bedenken, dass etwa bei Klassenfahrten oder auch bei Sportfesten durchaus auch sonst bedeckte Körperpartien sichtbar werden können.“

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) regt sich über das Vorgehen auf: „Die Aufforderung zum Fotografieren von Tätowierungen geht gar nicht und da zweifeln wir die Rechtmäßigkeit ganz klar an“, sagt Sprecher Tom Erdmann der Berliner Zeitung. Das bloße Abfragen der Tätowierungen sei nach dem Beamtenstatus juristisch okay. Mehr gehe rechtlich aber nicht, so Tom Erdmann. „Wir bezweifeln, ob sich die Verfassungstreue eines Lehrers anhand einer Tätowierung messen lässt. Es geht ja auch darum, was ein Lehrer im Unterricht sagt und wie er sich verhält.“