Spandau: 14-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei – Festnahme

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. In Spandau musste die Polizei die Verfolgung eines Jugendlichen aufnehmen. Christophe Gateau/dpa

Ein 14-Jähriger hat in der Nacht zu Donnerstag das Auto seiner Eltern gestohlen und sich in Berlin-Spandau eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Polizisten konnten ihn wenig später festnehmen. Nach Angaben der Behörde wurden bei der Durchsuchung eines Mitfahrers zudem Drogen entdeckt.

Der 14-Jährige war den Polizisten erstmals gegen 1.40 Uhr im Kreuzungsbereich der Hedwig- Ecke Lynarstraße aufgefallen, weil er ohne Licht unterwegs war. Mit einer Anzeigetafel und einem akustischem Signal wollten sie den Jugendlichen auf sich aufmerksam machen. Anstatt jedoch anzuhalten, beschleunigte der Autofahrer erheblich und überfuhr dann mehrere rote Ampeln.

Kurz darauf kollidierte der 14-Jährige beinahe mit einem ihm entgegenkommenden Einsatzwagen der Polizei. Schließlich krachte er mit dem Renault seiner Eltern in einen in der Kurstraße parkenden Wagen. Vier Insassen des Fahrzeugs ergriffen die Flucht. Drei von ihnen, darunter der Fahrer, sein 16-jähriger Beifahrer und ein 14-jähriges Mädchen, konnten noch im Nahbereich festgenommen werden. Da letztere über Kopfschmerzen und Übelkeit klagte, brachten sie Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Bei der körperlichen Durchsuchung des 16-Jährigen fanden die Polizisten ein Tütchen mit Betäubungsmitteln, welches beschlagnahmt wurde. Nach abschließender Feststellung seiner Personalien wurde er noch am Ort seiner Mutter übergeben. Der 14-jährige Fahrer kam zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung in ein Polizeigewahrsam. Sein Vater holte ihn anschließend ab.