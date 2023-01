Spandau: 17-Jähriger schlägt und beleidigt Polizisten

Ein Berliner Polizist in Uniform.

Ein Berliner Polizist in Uniform. dpa/Christophe Gateau

Ein Jugendlicher hat am Montagnachmittag in Spandau einen Polizisten beleidigt und verletzt. Wie die Polizei Berlin berichtete, war der Polizeihauptkommissar gegen 15.15 Uhr in Uniform auf dem Weg zum S-Bahnhof Spandau unterwegs, als ihn der 17-Jährige unvermittelt beleidigte.

Als der Polizist in zur Rede stellen wollte, schlug ihm der Jugendliche gezielt mit der Faust ins Gesicht, woraufhin der Beamte zu Boden stürzte. Ein Zeuge hielt den 17-Jährigen fest und brachte ihn gemeinsam mit dem Polizisten zu Boden. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen ihn daraufhin fest und brachten ihn auf die Polizeistation. Der Polizist wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Einsatzkräfte den 17-Jährigen seiner Mutter. Er muss sich nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung verantworten.