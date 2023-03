Ein Senior prallte mit seinem Elektrofahrrad gegen einen Poller und verletzt sich schwer am Kopf. Sein Helm wurde vollständig beim Aufprall zerstört.

Aus noch ungeklärten Gründen prallte am Sonntag ein 92-jähriger Senior mit seinem Elektrofahrrad gegen einen Poller. Sein Helm zerbrach bei dem Aufprall.

Aus noch ungeklärten Gründen prallte am Sonntag ein 92-jähriger Senior mit seinem Elektrofahrrad gegen einen Poller. Sein Helm zerbrach bei dem Aufprall. Daniel Karmann/dpa

Ein 92-jähriger Senior hat sich am Sonntagvormittag schwer am Kopf verletzt, nach dem er mit seinem Elektrofahrrad im Ortsteil Wilhelmstadt gestürzt war. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr der 92-Jährige mit seinem Elektrofahrrad gegen 10.15 Uhr den Radweg der Stößenseebrücke von der Glockenturmstraße kommend in Richtung Pichelsdorfer Straße.

Aus noch ungeklärten Gründen prallte der Mann am Ende der Brücke gegen einen Poller, rutschte mit seinem Fahrrad zur Seite und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Durch die Wucht des Aufpralls zerbrach sein Helm.

Passanten fanden den verletzten 92-Jährigen und alarmierten die Rettungskräfte. Mit Verletzungen am Kopf und an der Hüfte wurde er in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiter an.