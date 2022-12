Berlin-Spandau: Bewohner klagen über Rattenplage

Dem Gesundheitsamt in Spandau sind in diesem Jahr bereits 530 Fälle von Rattenbefall gemeldet worden. Dies berichtete die Berliner Morgenpost am Donnerstag. „In 294 Fällen wurde mitgeteilt, dass auch Mietshäuser betroffen sind“, so Oliver Bezirksgesundheitsstadtrat Oliver Gellert (Grüne) in einer Antwort auf eine Anfrage der CDU-Verordneten Beate Bathe.

Den Informationen der Zeitung zufolge ist vor allem der Staakener Kiez Heerstraße Nord von der Rattenplage betroffen. Auch die B.Z. berichtete Anfang September über die Klagen der Bewohner über die Schädlinge.

Auch Wohnungen seien von der Rattenplage betroffen – dazu gebe es bisher 16 Meldungen. Bemerken Bewohner bei sich einen Rattenbefall, rät Gellert dies: „Sofern sich Bürgerinnen und Bürger beim Gesundheitsamt melden und Befall in der Wohnung mitteilen, reagiert das Gesundheitsamt unverzüglich.“ Ein Anruf bei der Verwaltung oder den Eigentümern reiche. „Der Schädlingsbekämpfer ist noch am selben Tag vor Ort“, versicherte Gellert.