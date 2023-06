Spandau: Brand in Parkhaus ausgebrochen – Bürger werden gewarnt

Löschfahrzeuge der Feuerwehr. In Spandau ist die Feuerwehr mit 50 Einsatzkräften bei einem Brand.

Löschfahrzeuge der Feuerwehr. In Spandau ist die Feuerwehr mit 50 Einsatzkräften bei einem Brand. Seeliger/imago

Im Blasewitzer Ring in Spandau ist am Mittwochmorgen ein Feuer in einer Tiefgarage ausgebrochen. Wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilte, waren zwischenzeitlich 50 Einsatzkräfte vor Ort, um das Feuer zu löschen. Eine verletzte Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung rettungsdienstlich versorgt.

Durch die schnelle Brandbekämpfung habe das Brandgeschehen eingegrenzt werden können, so die Feuerwehr. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde das Warnsystem Mowas in einem betroffenen Umkreis von 500 Meter ausgelöst.

Die Brandbekämpfung ist zurzeit noch nicht abgeschlossen. Wir kontrollieren die angrenzenden Wohneinheit. Mittlerweile hat die Rauchentwicklung stark abgenommen. Eine verletzte Person wurde mit Verdacht auf einer Rauchgasvergiftung rettungsdienstlich versorgt. pic.twitter.com/efEulJFwJm — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 14, 2023

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf Twitter berichtete, werden wegen des Einsatzes derzeit die Straßenbahnen der Linie M37 in beiden Richtungen zwischen der Lutoner Straße und Heerstraße 438-446 umgeleitet. Die Busse der Linie 131 werden ebenfalls in beiden Richtungen zwischen Lutoner Str. und Springerzeile umgeleitet.