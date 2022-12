Berlin-Spandau: Feuerwehr reanimiert Frau nach Wohnungsbrand

Im Germersheimer Weg in Spandau brannte am Freitagabend eine Wohnung. Kräfte der Berliner Feuerwehr kämpften erfolgreich um das Leben einer Frau.

In Berlin-Spandau ist am Freitagabend eine Frau bei einem Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt worden. Ein aufmerksamer Passant rief die Feuerwehr gegen 19.40 Uhr in den Germersheimer Weg, nachdem er den Brand in der Erdgeschosswohnung bemerkt hatte.

Die Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr entdeckten in der betroffenen Wohnung eine leblose Frau, reanimierten die 56-Jährige erfolgreich und brachten sie anschließend wegen einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Aktuell wird von einer fahrlässigen Brandstiftung ausgegangen. Die Brandursache ist noch unklar.