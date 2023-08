In Berlin-Spandau ist am Samstagabend eine Frau tot in ihrer Wohnung in der Germesheimer Straße aufgefunden worden. Wie ein Polizeisprecher der Berliner Zeitung sagte, fanden alarmierte Einsatzkräfte die 31-Jährige gegen 18.40 Uhr.

Nach ersten Erkenntnissen wurde sie Opfer eines Tötungsdelikts. Ein Tatverdächtiger ist auf der Flucht. Die Fahndung nach ihm läuft auf Hochtouren, teilte der Sprecher mit. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Informationen, wonach die Frau erstochen wurde, sind noch unbestätigt. Ebenso unbestätigt ist auch, dass der Lebensgefährte sie entdeckt haben soll und einen Schock erlitt.