Berlin-Spandau: Frau von Lkw angefahren und schwer verletzt

Eine Fußgängerin ist am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Staaken schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde die 62-Jährige von einem Lkw erfasst, als sie bei grüner Ampel die Fahrbahn überqueren wollte.

Der 55-jährige Lkw-Fahrer war gegen 7 Uhr auf dem Magistratsweg in südlicher Richtung unterwegs, als er an der Kreuzung mit dem Brunsbütteler Damm nach rechts abbiegen wollte. Dabei übersah er die Fußgängerin und fuhr sie an. Die 62-Jährige erlitt schwere Verletzungen an den Beinen. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen.