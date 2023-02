Haselhorst: Chemikalien treten in BMW-Werk aus – ein Verletzter

Auf dem Gelände des BMW-Werks in Berlin-Spandau ist am Samstag Gefahrstoff ausgetreten.

Auf dem Gelände des BMW-Werks in Berlin-Spandau ist am Samstag Gefahrstoff ausgetreten. Morris Pudwell

Auf einem Industriegelände in Berlin-Spandau ist am Samstagabend eine Person durch ätzende Chemikalien verletzt worden. Wie die Berliner Feuerwehr mitteilte, war der Gefahrstoff aus einem Leck ausgetreten. Nach Informationen der Berliner Zeitung handelte es sich bei dem Firmengelände um das BMW-Werk in Haselhorst. Die ausgetretene Substanz könnte demnach Ammoniak gewesen sein, ein stark reizender Giftstoff.

Den Angaben der Feuerwehr zufolge waren die Rettungshelfer am Samstag mit rund 20 Fahrzeugen und 70 Einsatzkräften vor Ort, darunter auch Spezialkräfte in Schutzmontur. Ein Mann sei durch die Chemikalie leicht verletzt worden, er habe „Verätzungen“ erlitten und sei noch vor Ort verarztet worden, sagte ein Feuerwehr-Sprecher am Sonntag.

„Wir konnten die Leckage schnell beheben“, hieß es nach dem Einsatz auf Twitter. „Zum Abschluss war eine Spotdekon (Dekontamination) ausreichend.“ Auf Bildern waren unter anderem die Mitarbeiter des Technischen Dienstes der Feuerwehr in speziellen Schutzanzügen zu sehen.