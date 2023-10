Im Spandauer Ortsteil Haselhorst ist es am Dienstag zu einem Raubüberfall und einem misslungenen Autodiebstahl gekommen. Gegen 18.15 Uhr sollen nach ersten Erkenntnissen der Polizei zwei maskierte Männer zunächst eine Filiale eines Discounters in der Gartenfelder Straße betreten haben. Die Verdächtigen hielten dabei ein Messer in der Hand. Einer der beiden forderte eine 47-jährige Mitarbeiterin dann dazu auf, ihn zum Tresor im Büroraum zu bringen. Da sich die Frau weigerte, schlug er ihr mehrmals mit der Faust ins Gesicht und trat auf sie ein, als sie bereits am Boden lag.

Als eine 59-jährige Mitarbeiterin aus dem Büro dazu kam, wurde auch sie von dem anderen Mann ins Gesicht geschlagen. Nachdem die Männer sich den Tresor öffnen lassen haben, entnahmen sie Wechselgeld und flüchteten mit der Beute über den Hinterhof des Geschäfts in Richtung Simonring oder Stöckelstraße. Die beiden Mitarbeiterinnen erlitten diverse Hämatome und Platzwunden im Gesicht. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frauen in Krankenhäuser.

Zwei Taten binnen einer Nacht: Ob ein Zusammenhang besteht?

Einige Stunden später konnte ein Wachmann in Haselhorst zwei Diebe auf frischer Tat ertappen. Gegen 1.50 Uhr soll der Wachmann beobachtet haben, wie sich zwei Männer an einem Auto zu schaffen machten. Alarmierte Polizisten konnten die Männer im Alter von 26 und 32 Jahren fassen und überstellten sie der Kriminalpolizei. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, ist nicht bekannt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen