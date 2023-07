Spandau: Kellerbrand in Wohnhaus – fünf Menschen gerettet

Der Brand brach in der Nacht zu Mittwoch in einem Keller in der Feldstraße aus. Zur Ursache ist bisher noch nichts bekannt.

In der Feldstraße in Berlin-Spandau hat in der Nacht ein Kellerverschlag in einem viergeschossigen Wohngebäude gebrannt. Fünf Personen wurden in Sicherheit gebracht. In einem umgebauten Mannschaftswagen wurden in der Nacht zu Mittwoch noch 26 Personen betreut, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Zur Brandursache ist bisher noch nichts bekannt.

#Brand in #Spandau

In der #Feldstraße brannte ein Kellerverschlag in einem 4-gesch. Wohngebäude. 5 Personen wurden in Sicherheit gebracht. Zur #Brandbekämpfung waren 28 Kräfte mit 1 C-Rohr und 8 PA eingesetzt. Im #MTF3 werden 26 Personen betreut. Jetzt wird noch belüftet. #EstuK — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 12, 2023