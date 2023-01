Spandau: Männergruppe schlägt Transfrauen brutal zusammen

Tatort: die Bushaltestelle am Rathaus Spandau.

Tatort: die Bushaltestelle am Rathaus Spandau. Imago/Andreas Gora

Zwei Transfrauen sind am Neujahrsmorgen in Berlin-Spandau angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die 53- und die 60-Jährige gegen 7.30 Uhr auf dem Heimweg, als sie an der Bushaltestelle Rathaus Spandau von drei Männern zunächst angesprochen und anschließend attackiert wurden.

Einer der Unbekannten soll einer der Transfrauen ins Gesicht geschlagen und sie dann mit weiteren Schlägen oder Tritten traktiert haben. Ein anderer Tatverdächtiger soll unterdessen ihre Begleiterin mehrfach mit dem Kopf gegen eine Bank geschlagen haben. Erst, als sich ein dazukommender Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe einschaltete, flüchteten die Männer.

Die Angegriffenen erlitten sichtbare Verletzungen im Gesicht und wurden ambulant behandelt. Der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt.