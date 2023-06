Berlin: Mann entdeckt zufällig Diebe seines Autos an Tankstelle – Festnahme

Ein Autobesitzer hat am Sonntagnachmittag zufällig die mutmaßlichen Diebe seines am Vortag gestohlenen Wagens wiedererkannt. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete der 35-Jährige das Duo gegen 14 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Streitstraße in Spandau.

Die beiden Verdächtigen gingen mit Benzinkanistern zu einem Transporter, in dem ein dritter Mann saß. Das Fahrzeug konnte von der Polizei kurz darauf auf dem Goldbeckweg gestoppt werden, nachdem der Zeuge zuvor die Polizei alarmiert hatte.

Männer saßen in gestohlenem Fahrzeug

Die beiden Verdächtigen im Alter von 32 und 26 Jahren und ihr 35-jähriger Fahrer wurden festgenommen. Bei Letzterem wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt, die einen Wert von über zwei Promille ergab. Zudem konnte er keinen gültigen Führerschein vorweisen.

Darüber hinaus ergab die Überprüfung des Fahrzeuges, dass dieses bereits Ende Mai an der Wittestraße in Tegel gestohlen worden war. Das Trio wurde einem Fachkommissariat der Polizei überstellt, das die weiteren Ermittlungen übernahm. Die Kommissare versuchen nun herauszufinden, wo das am 3. Juni am Schnepfenreuther Weg in Hakenfelde gestohlene Auto des 35-jährigen Zeugen geblieben ist.