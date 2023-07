Spandau: Kranker Autofahrer verursacht mehrere Unfälle – Führerschein weg

Zwei Personen sind am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Wilhelmstadt in Berlin-Spandau verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 64-jähriger Mann gegen 17.20 Uhr mit seinem Mini die Heerstraße in Richtung Mahnkopfweg entlang, als er mit dem Smart einer 57-Jährigen zusammenstieß.

Durch die Kollision wurde das Auto der Frau erst auf den vor ihr haltenden Lkw eines 33-jährigen Fahrers und anschließend gegen den BMW eines 50-Jährigen geschleudert. Alle vier Fahrzeuge wurden beschädigt. Einsatzkräfte beschlagnahmten den Führerschein des 64-Jährigen. Aufgrund eines gesundheitlichen Problems, das er nach eigenen Angaben auch während seiner Fahrt gehabt habe und weswegen er Medikamente nehme, wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm auch Blut abgenommen, so die Polizei.

Die 57-Jährige klagte über Kopf-, Nacken- und Rückenschmerzen und wurde zur stationären Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der 33-Jährige als auch der 50-Jährige blieben unverletzt. Die Unfallstelle war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme gesperrt.