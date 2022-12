Berlin-Spandau: Maskierte Männer rauben Netto-Markt aus

In Berlin wurde das zweite Mal innerhalb einer Woche ein Netto-Supermarkt überfallen – am Montag in Altglienicke, am Samstag in Spandau.

Zwei maskierte Männer haben am Samstagabend einen Netto-Supermarkt in Berlin-Spandau überfallen und ausgeraubt. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei und Angaben der Kassiererin betraten gegen 18.35 Uhr die Filiale in der Lynarstraße, begaben sich in die Kasse und bedrohten die Kassiererin mit einem Messer.

Die Angreifer forderten die Herausgabe von Bargeld. Die 52-Jährige öffnete die Kassenlade, aus der einer der Männer das Geld entnahm. Mit der Beute flüchtete das Duo anschließend aus dem Supermarkt in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zu dem Raub dauern an und wurden von einem Fachkommissariat übernommen.

Es ist der zweite Überfall auf einen Netto-Markt in Berlin innerhalb einer Woche. Bereits am Montag hatte ein Mann ein Geschäft in Altglienicke ausgeraubt. Ende November ging ein Netto Markt in Treptow-Köpenick in Flammen auf. Ob die Polizei einen Zusammenhang prüft, teilt sie nicht mit.