Ein 30-jähriger Oktoberfest-Besucher ist in der Nacht auf Samstag in Berlin-Spandau so heftig zusammengeschlagen worden, dass er im Krankenhaus notoperiert werden musste. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann gegen 0.30 Uhr an der Ecke Am Juliusturm und Zitadellenweg das Oktoberfest in der Zitadelle verlassen, als er mit einem Fremden in Streit geriet.

Der Unbekannte soll dem 30-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben und auch dann noch weiter auf ihn eingeschlagen haben, als er zu Boden ging. Die Freundin und ein weiterer Passant, welche versuchten die Auseinandersetzung zu schlichten, wurden ebenfalls attackiert. Der 30-Jährige wurde aufgrund der Angriffe ohnmächtig. Rettungskräfte brachten ihn mit Hirnblutungen ins Krankenhaus, wo er auf der Intensivstation sofort operiert werden musste.