Spandau: Polizei nimmt Drogenhändler am Bahnhof fest

Ein mutmaßlicher Drogenhändler wurde in Berlin-Spandau von der Polizei festgenommen. Stefan Sauer/dpa

Polizisten haben am Mittwochnachmittag einen mutmaßlichen Drogenhändler in Berlin-Spandau festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 34-Jährige von Beamten dabei beobachtet, wie er im U-Bahnhof Rathaus Spandau einem Käufer im Alter von 55 Jahren in Plastikfolie umwickelte Drogenkügelchen übergab.

Wenig später wurde der 34-Jährige von den Beamten am U-Bahnhof Haselhorst festgenommen, die Kügelchen wurden beschlagnahmt. Bei der Durchsuchung konnten bei ihm neben mehreren Mobiltelefonen 29 weitere dieser Kügelchen, mutmaßlich mit Heroin oder Kokain gefüllt, festgestellt werden.

Der 34-Jährige war bereits einige Tage zuvor beim Handel mit gleichartigen Betäubungsmitteln aufgefallen. Er wurde nun ins Polizeigewahrsam verbracht. Noch am Donnerstag sollte der Tatverdächtige einem Richter vorgeführt werden. Die Ermittlungen übernahm ein Rauschgiftkommissariat.