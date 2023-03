Spandau: Polizisten beobachten Einbruch – Festnahme

Zwei mutmaßliche Einbrecher sind am Montagmorgen auf frischer Tat durch Zivilpolizisten in Berlin-Spandau festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, sollen sie um 4.30 Uhr versucht haben, in ein Lokal in der Klosterstraße einzubrechen. Dabei wurden sie von den Beamten beobachtet.

Die Einsatzkräfte schlichen sich heran, überraschten die beiden 23- und 43-jährigen Tatverdächtigen und nahmen sie fest.