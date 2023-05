Berlin-Spandau: Raser auf Motorrad überfährt Polizisten

Am Montagabend hat die Berliner Polizei gegen 20.30 Uhr eine Verkehrskontrolle auf der Nonnendammallee in Berlin-Spandau durchgeführt. Dabei kam es vor den Augen der Ordnungshüter zu einem mutmaßlich illegalen Kraftfahrzeugrennen, wie die Berliner Polizei am Mittag mitteilte. Ein 33-jähriger Polizist wurde dabei angefahren und verletzt.

Laut Angaben von vor Ort erwischten die Ordnungshüter bei der Laser-Geschwindigkeitskontrolle einen Audi RS E-Tron GT sowie ein daneben fahrendes Motorrad. Beide Fahrer sollen den Beamten „entgegengeflogen“ sein, heißt es.

Mutmaßliches Straßenrennen in Spandau: Polizist kommt ins Krankenhaus

Nach dem Stoppsignal hielten der Luxuswagen und auch das Zweirad an. Jedoch gab der Motorradfahrer kurz darauf Vollgas und überfuhr dabei einen der Beamten. Dieser blieb zunächst auf der Fahrbahn liegen und wurde dann verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige flüchtete über einen Parkplatz in die Paulsternstraße und in Richtung der Gartenfelder Straße.

Dem Fahrer des Audis wurde der Führerschein abgenommen und das Fahrzeug als Tatmittel sichergestellt. Die gemessene Geschwindigkeit des Fahrzeugs wurde nicht mitgeteilt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat.