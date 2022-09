Der Fahrer eines Mietwagens hat in der Nacht zum Sonntag bei der Flucht vor der Polizei einen Beamten in Lebensgefahr gebracht. Der Autofahrer war nach Angaben der Polizei mit einem vollbesetzten Pkw in Berlin-Spandau unterwegs. Als er ein Durchfahrtsverbot an der Rhenaniastraße missachtete, wollten ihn Polizisten bei einer einer Kontrolle aus dem Verkehr ziehen.

Ein Beamter trat dazu auf die Fahrbahn und forderte den Autofahrer mit einem Anhaltestab auf, den Wagen zu stoppen. Der Fahrzeugführer ignorierte den Angaben zufolge die Aufforderung und gab Gas. „Der Polizist konnte sich gerade noch durch einen Sprung zur Seite retten“, erklärte ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräften nahmen daraufhin die Verfolgung des Rasers auf. Auf Höhe der Daumstraße verloren sie den Wagen laut Polizeiangaben aus den Augen, konnten ihn aber kurze Zeit später auf der nahegelegenen Pohleseestraße wieder aufspüren.

Auto prallt gegen Mittelinsel – Insassen flüchten zu Fuß

Da der Fluchtwagen einen platten Reifen hatte, waren die Insassen ausgestiegen und zu Fuß geflüchtet. Bisherigen Erkenntnissen nach war das Auto zuvor gegen den Bordstein einer Mittelinsel geprallt. Hinzualarmierte Kriminalpolizistinnen fanden in dem Wagen ein Handy und übergaben das Fahrzeug anschließend einem Firmenverantwortlichen. Ermittlungen führten schließlich zur Festnahme eines 20-Jährigen an seiner Wohnanschrift in Spandau.

Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht ermittelt.