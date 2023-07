Spandau: Schüsse auf offener Straße – ein Mann schwer verletzt

Am Dienstagabend wurde ein Mann durch Schüsse schwer verletzt. Die Kriminaltechnik sicherte bis in die Morgenstunden Spuren.

Eine Person ist am Dienstagabend in der Neuendorfer Straße in Berlin-Spandau durch Schüsse schwer verletzt worden. Die genauen Hintergründe sind noch unklar, wie es in einem Bericht von vor Ort heißt. Rettungskräfte versorgte den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Kriminaltechniker des Landeskriminalamts sicherten bis in die Morgenstunden Patronenhülsen und Spuren der Tat. Die eingesetzten Beamten nahmen zudem mehrere Zeugenaussagen auf. Die Ermittlungen – auch zu möglichen Tätern – dauern an.