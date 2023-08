Im Schillerpark in Berlin-Wedding hat ein Spaziergänger am Sonntagvormittag einen grausigen Fund gemacht. Der Passant entdeckte um 10.50 Uhr eine Leiche in einem Gebüsch. Wie die Polizei mitteilte, war zunächst unklar, woran der Mann starb. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es bisher nicht. Eine Obduktion soll nun Klarheit bringen. Ausweispapiere wurden bei dem Mann nicht gefunden, weshalb die Identität noch unklar ist.

