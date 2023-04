Berlin: SPD-Initiative „BesserMitUns“ unterstützt Koalition mit der CDU

Am Tag der Vorstellung des Koalitionsvertrags formiert sich eine Gruppe der SPD, die die GroKo befürwortet. Ihre Pläne stellt die Berliner Zeitung vorab vor.

Eine Gruppe der SPD unterstützt die Koalition mit der CDU und setzt damit ein deutliches Zeichen gegen die No-GroKo-Aktion der Jusos, die ein Bündnis mit der Union ablehnt. Die SPD-Initiative mit offenbar namhaften Vertretern die sich „BesserMitUns“ nennt, wird am Montag ab 13 Uhr ihre Kampagne im Netz starten und ihre Argumente vortragen. Die Berliner Zeitung informiert über die Ziele der Gruppe vorab.

In einer Pressemitteilung von „BesserMitUns“ heißt es unter anderem: „Berlin braucht eine starke Sozialdemokratie als treibende Kraft in einer Koalition mit der CDU. Eine soziale und moderne Stadt gibt es nur mit der Berliner SPD. Eine Koalition zwischen CDU und SPD in Berlin ist keine „Liebesheirat“. Das sind Koalitionen nie. Es geht stattdessen um das Umsetzen möglichst vieler politischer Initiativen im gemeinsamen Regierungsauftrag für einen festgelegten Zeitraum.“