Die Berliner SPD-Fraktion will erreichen, dass es auch im kommenden Jahr ein 29-Euro-Ticket im Nahverkehr der Hauptstadt gibt. Dies beschlossen die Parlamentarier am Sonnabend auf ihrer Klausurtagung in Nauen, berichten die Berliner Morgenpost und die BZ übereinstimmend. „Das von den Verkehrsministern verabredete 49-Euro-Ticket ist nur ein Teilerfolg. In Berlin wollen wir das 29-Euro-Ticket über das Jahresende hinaus weiterlaufen lassen“, sagte SPD-Fraktionschef Raed Saleh.

Bereits nach dem Ende des 9-Euro-Tickets Ende August hatte die SPD für Berlin einen Sonderweg durchgesetzt, der nun offenbar fortgeführt werden soll. Ende September hatte es den Startschuss für den Verkauf des 29-Euro-Tickets gegeben. Das Angebot wurde zunächst auf die Aktionsmonate Oktober, November und Dezember befristet. Doch nach dem Willen der Regierungspartei soll das Angebot jetzt auch 2023 fortgeführt werden. Zudem soll das Sozialticket, das bisher 27,50 Euro kostet, günstiger werden.

Wie Berliner Monatskartenbesitzer dann zu den Konditionen des bundesweiten 49-Euro-Tickets in anderen Bundesländern unterwegs sein können, ist Informationen der Morgenpost zufolge unklar. Experten gehen davon aus, dass der Berliner Sonderweg bei den Tickets zusätzliche Kosten in Höhe von rund 200 Millionen Euro beträgt.