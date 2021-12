Berlin - Nach der Sperrung am Montagmorgen ist die Elsenbrücke in Berlin wieder für den Autoverkehr freigegeben. Beide Spuren sind befahrbar. Das bestätigte Jan Thomsen, Sprecher der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, der Berliner Zeitung.

Am Dienstag erfolgte die Freigabe für Fußgänger und Radfahrer. Nach intensiven Sichtungen, Sicherheitsprüfungen und Bewertungen von Statik-Expertinnen sowie von externen Fachkräften kann die Brücke mit Einschränkungen auch wieder für Autos geöffnet werden, schreibt Jan Thomsen in einer Mitteilung. „Bereits von diesem Mittwochnachmittag an, ab circa 16 Uhr, können Kraftfahrzeuge auf je einem Fahrstreifen pro Richtung die Spree wieder überqueren.“ Die Schifffahrt ist ebenfalls wieder freigegeben.

An der Elsenbrücke hatten in der Nacht zum Montag optische und akustische Sensoren angeschlagen und eine Durchbiegung von 8,2 Millimeter am Nordteil sowie den Riss von Spannstahllitzen am Südteil angezeigt, teilt die Senatsverwaltung weiter mit.

+++ Gute Nachrichten aus #Friedrichshain und Alt-#Treptow! Die Elsenbrücke wird in diesen Minuten auch wieder für den #Kraftfahrzeugverkehr freigegeben! +++ pic.twitter.com/tM2T6sCrc0 — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) December 15, 2021

Elsenbrücke: Behelfsbrücke soll so schnell wie möglich öffnen

Nach einer Vollsperrung noch in derselben Nacht, auch für den Schiffsverkehr, ergaben intensive Prüfungen des Bauwerks zwar leichte Risse und Abplatzungen an der südlichen Außenseite, aber keine Probleme mit der Standsicherheit. Daher wurden Rad- und Fußverkehr sowie der Schiffsverkehr bereits am Dienstag wieder zugelassen. Jetzt folgt, nach weiteren Prüfungen und Berechnungen, die eingeschränkte Freigabe für den Autoverkehr, wie Sprecher Jan Thomsen weiter erklärt.

Zugleich laufen laut seiner Aussage weiterhin mit Hochdruck die Arbeiten für die Freigabe der Behelfsbrücke, die an der Stelle des bereits abgerissenen Ostteils der Elsenbrücke in kürzester Zeit geplant und errichtet wurde. Aktuell werden, trotz teils widriger Außenbedingungen, die Straßenanschlüsse neu asphaltiert. Danach folgen unter anderem Fahrbahnmarkierungen sowie die Endabnahme. Geplant ist, auf dem Behelfsbauwerk möglichst kurzfristig den Kraftfahrzeugverkehr freigeben zu können, um das vorgeschädigte Bestandsbauwerk weiter entlasten zu können.