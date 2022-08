Ein Mann hat am Montagabend mit einem gestohlenen Bolzenschneider zwei Rettungssanitäter in Berlin-Staaken verletzt. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte die Besatzung eines Rettungswagens, die gegen 21 Uhr in der Falkenseer Chaussee im Einsatz war, einen Radfahrer, der aus dem Einsatzwagen der Berliner Feuerwehr einen Bolzenschneider entwendete.

Anschließend flüchtete der Mann. Die Rettungskräfte nahmen die Verfolgung des Radfahrers auf. Als sie den Flüchtenden schließlich einholen konnten, forderten sie ihn nach eigenen Angaben mehrfach auf, den Bolzenschneider zurückzugeben. Der Mann zeigte sich davon unbeeindruckt, beleidigte die Rettungskräfte, die neben ihm fuhren, und setzte seine Fahrt auf der Straße Am Kiesteich in Richtung Reckeweg fort.

Am Wolfshorst bog der Radfahrer nach links in die gleichnamige Straße ab und fuhr nun links neben dem Rettungswagen. Kurz darauf soll der Radfahrer versucht haben, den Rettungswagen zu überholen, um so vor ihm zu fahren. Trotz einer Gefahrenbremsung erfasste der Fahrzeugführer den Radfahrer, der daraufhin stürzte. Die Rettungskräfte stiegen sofort aus ihrem Fahrzeug aus, um dem Gestürzten Hilfe zu leisten.

Doch der Mann griff die Rettungskräfte unvermittelt mit dem entwendeten Bolzenschneider an, schlug damit um sich und verletzte beide Männer leicht. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Gerangel zwischen den Rettungskräften und dem Angreifer, wobei dieser einen der beiden in den Bauch trat und beide beleidigte.

Mutmaßliche Drogen wurden in der Tasche gefunden

Weitere Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr, die über Funk auf den Sachverhalt aufmerksam geworden waren, fuhren ebenfalls zum Einsatzort. Gemeinsam mit einem zufällig vorbeikommenden Polizisten außer Dienst gelang es schließlich, den Mann festzuhalten und ihn an hinzugerufene Kollegen zu übergeben, die ihn festnahmen. Dabei leistete der Mann Widerstand.

In seiner Tasche wurden mutmaßliche Drogen gefunden, welche die Polizisten beschlagnahmten. Da der Festgenommene zudem nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von rund 1,7 Promille ergab. Die Polizisten brachten den 31-Jährigen für eine Blutentnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung in Polizeigewahrsam. Nachdem die Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde er entlassen.

Die beiden 32 und 41 Jahre alten Rettungssanitäter kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus und beendeten anschließend ihren Dienst. Die weiteren Ermittlungen dauern an.