Der höchst umstrittene Weiterbau der Berliner Stadtautobahn A100 vom Treptower Park über die Spree bis ins Friedrichshainer Wohnviertel soll laut Bundesregierung so schnell wie möglich umgesetzt werden. Für diesen 17. Bauabschnitt sei am Dienstag die Ausschreibung der Planung erfolgt, sagte die Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium, Daniela Kluckert (FDP), der Berliner Morgenpost. Mit der Ausschreibung „ist nun auch klar, dass weiter gebaut wird“. Die bisherige Planung der Strecke solle noch einmal „unter Umweltgesichtspunkten und anderen Kriterien, wie des Verkehrsaufkommens oder der Lärmbelastung“ überprüft werden und bis 2025 endgültig feststehen.

Zurzeit wird der aufwendige und teure 16. Bauabschnitt der Autobahn zwischen Neukölln und Treptower Park fertiggestellt. 2024 soll die drei Kilometer lange Strecke fertig sein und eröffnet werden.

Bürgerinitiativen kämpfen gegen A100-Weiterbau

Grüne, Linke und mehrere Bürgerinitiativen sind vehement gegen den Weiterbau bis Friedrichshain. Im Koalitionsvertrag für die Bildung des Senats wurde dazu ein Kompromiss festgehalten: „Planung und Bau des 17. Bauabschnitts der A100 wird in der neuen Legislaturperiode durch die Landesregierung nicht weiter vorangetrieben.“ Allerdings liegt der Bau von Autobahnen in der Verantwortung der Bundesregierung und der Autobahngesellschaft des Bundes.

Staatssekretärin Kluckert sagte, der Senat könne den Bau nicht stoppen: „Das ist eine Bundesangelegenheit – und deshalb treibt das Bundesverkehrsministerium dies voran.“ Auch auf Bundesebene habe man sich im Koalitionsvertrag mit den Grünen geeinigt, wichtige Verkehrsprojekte einschließlich Lückenschlüsse in Deutschland anzugehen. Dazu gehöre auch der Weiterbau der A100.

CDU Berlin: A100 bringt viele Vorteile für die Menschen

Die oppositionelle Berliner CDU begrüßt den angekündigten Weiterbau. Oliver Friederici, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, sagt: „Dass der Weiterbau der A100 bis Storkower Straße jetzt in die Wege geleitet wird, ist eine gute Nachricht für die Berlinerinnen und Berliner. Damit wird gerade der Osten der Berliner Innenstadt vom Durchgangsverkehr entlastet. Somit dürfte sich auch die Luftqualität in vielen Stadtstraßen verbessern. Es ist zugleich eine gute Lösung für das Nadelöhr an der Elsenbrücke.“

Mit der A100 wäre der Osten Berlins besser erschlossen, der Großflughafen BER besser erreichbar, so der CDU-Abgeordnete Friederici. Die Autobahn bringe „viele Vorteile für die Menschen unserer Stadt“ mit sich. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und ihr Senat müssten dieses Großvorhaben mit allen Kräften unterstützen. „Berlin ist nun mal Großstadt, nicht Bullerbü“, so Friederici. Die CDU stimme der Einschätzung der IHK zu: „Berlin braucht die A100 mehr denn je.“