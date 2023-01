Berlin: Stau auf der A100 wegen Straßenschäden

Auf der A100 in Berlin kommt es am Dienstag wegen Straßenschäden vermehrt zu Stau Richtung Neukölln. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Hohenzollerndamm und Detmolder Straße, teilt die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mit.

Zudem bildete sich Stau auf der Stadtautobahn ab der Spandauer Straße. Autofahrer können derzeit auf der Strecke höchstens 60 km/h fahren. Sie müssen daher nun mit einer Verzögerung um etwa 15 Minuten rechnen.