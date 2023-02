Berlin: Letzte Generation blockiert A100-Zufahrt Tempelhofer Damm

Klimaaktivisten der Letzten Generation blockieren derzeit einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt in Berlin. Es staut sich.

Ein Protestler sitzt auf dem Tempelhofer Damm. Demonstranten der Klimagruppe Letzte Generation haben in Berlin erneut mit einer Straßenblockade für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Julius-Christian Schreiner/TNN

Auf dem Tempelhofer Damm gibt es dadurch im Bereich der Anschlussstelle zur A100 in allen Richtungen Stau, teilte die Verkehrsinformationszentrale bei Twitter am Montagmorgen mit. Nach Angaben einer Polizeisprecherin befinden sich mehrere Menschen auf der Fahrbahn des Tempelhofer Damms unterhalb einer S-Bahn Brücke. Einsatzkräfte der Polizei seien auf dem Weg, erklärte die Sprecherin.

Nach Angaben der Klimagruppe Letzte Generation waren zum Wochenbeginn bundesweit Aktionen geplant. „Uns bleibt nichts als friedlicher Widerstand“, hieß es bei Twitter. Die Gruppe fordert mehr Maßnahmen für den Klimaschutz. Seit Anfang 2022 blockierte sie immer wieder Autobahnausfahrten und andere Straßen in vielen Städten, einen Schwerpunkt bildet Berlin.

Polizei trägt Klimaaktivisten weg: Straßen werden geräumt

Nach Angaben der Klimaaktivisten demonstrierten die Anhänger beispielsweise auch in Halle, Erfurt und Kempten. In Hannover wurden Mitglieder der Letzten Generation von der Polizei von der Straße getragen, wie ein Bild in den sozialen Netzwerken zeigt.

Nach Angaben der Berliner Justizverwaltung von vergangener Woche hat es wegen der Verkehrsblockaden in der Hauptstadt seit Januar vergangenen Jahres 39 Verurteilungen sowie 511 Strafbefehle gegeben. Laut Senatsinnenverwaltung gab es bislang 2797 Anzeigen und 781 Tatverdächtige. Die sogenannten „Einsatzkräftestunden“ betrugen mehr als 270.000.