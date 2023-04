Berlin-Steglitz: Betrunkener E-Scooter-Fahrer prallt gegen Baucontainer

Anwohner beobachten, wie der Mann in der Steglitzer Forststraße zunächst Schlangenlinien fährt und dann verunglückt. Ein Notarzt bringt ihn in die Klink.

Ein Mann ist am Mittwochabend in Steglitz verunglückt.

In Berlin-Steglitz ist am Mittwochabend ein betrunkener Scooter-Fahrer verunglückt. Ein Anwohner beobachtete laut Polizeiangaben zunächst, wie der Mann mit dem E-Roller in der Forststraße Schlangenlinien fuhr. Dann wurde er Zeuge, wie der 53-jährige Fahrer die Kontrolle über den Scooter verlor, vom Gehweg abkam und gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Baucontainer prallte.

Der Zeuge eilte sofort zu dem am Kopf blutenden Verletzten, leistete Erste Hilfe und alarmiert den Notruf. Ein wenig später eintreffender Notarzt versorgte den 53-Jährigen, welcher angab, einige alkoholische Getränke konsumiert zu haben, sich jedoch nicht an den Aufprall erinnern zu können. Der E-Scooter-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Dort wurde ihm Blut abgenommen.