Das Haus in der Berlinickestraße war stark verraucht, verletzt wurde aber niemand. Es war nicht die einzige Brandstiftung in der Nacht.

Steglitz: Brandstifter zünden Kinderwagen in Hausflur an

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag in Berlin-Steglitz einen Kinderwagen in einem Hausflur in Brand gesteckt. Gegen 2 Uhr meldeten Anwohner des Hauses in der Berlinickestraße eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus. Die alarmierte Feuerwehr löschte mehrere Kinderwagen und Fahrradanhänger, die mitten im Weg abgestellt waren. Verletzt wurde niemand.

Es blieb nicht bei dem einen Feuer: Im Laufe der Nacht kam es in der Umgebung zu weiteren Brandstiftungen, unter anderem in der Forststraße.