Steglitz: Jugendliche treffen sich zur Massenschlägerei im Park

Beamte einer Berliner Einsatzhundertschaft kommen an einem Tatort an. Paul Zinken/dpa

Zwei Jugendgruppen haben sich am Dienstag in Berlin-Steglitz offenbar zu einer Massenschlägerei verabredet. Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen um kurz vor 18 Uhr im Harry-Breslau-Park etwa 20 Jugendliche beobachtet, die auf sich einschlugen und eintraten. Als alarmierte Polizisten in dem Park, der sich neben einem Einkaufszentrum befindet, eintrafen, flüchteten die Beteiligten.

Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf. Dabei konnten sie zumindest einen 14-Jährigen einholen und vorläufig festnehmen. Während er von Beamten zu der Schlägerei befragt wurde, mischte sich den Angaben zufolge ein 15-Jähriger unter die Schaulustigen. Auch er soll an der gewaltsamen Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Beide festgenommenen Jugendlichen kamen daraufhin unabhängig voneinander in ein Polizeigewahrsam, wo ihre Identitäten aufgenommen wurden. Anschließend wurden sie ihren Erziehungsberechtigten beziehungsweise dem Jugendnotdienst übergeben.

Am Abend meldete sich ein 42-jähriger Mann bei der Polizei, der mutmaßlich Opfer von einer der gewaltbereiten Jugendgangs wurde. Er berichtete der Polizei, dass er am Nachmittag im Harry-Breslau-Park auf eine Jugendgruppe stieß, die ihn unter anderem mit Messern bedroht und ihn mit Reizgas besprüht haben soll. Ob er ein Zufallsopfer war oder auch an der Massenschlägerei teilgenommen hatte, war zunächst unklar. Dies sei Bestandteil der Ermittlungen, so eine Polizeisprecherin.