Steglitz: Motorradfahrer stirbt nach Unfall auf Kreuzung

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Steglitz ist am Mittwochnachmittag eine Person ums Leben gekommen. Wie die Polizei auf Anfrage der Berliner Zeitung mitteilte, kollidierte gegen 13.40 Uhr auf der Kreuzung Prellerweg und Munsterdamm, unweit des Insulaners und Planetariums, ein Motorrad mit einem Auto. Zuvor hatte auf Twitter die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) einen „schweren Unfall mit Motorradbeteiligung“ gemeldet.

Der Kradfahrer, zu dem es bislang keine weiteren Angaben gibt, verstarb noch am Unfallort. Laut Polizei wurde keine weitere Person verletzt. Zum Unfallhergang selbst gibt es bislang ebenfalls keine genaueren Informationen.

Auf der Kreuzung Munsterdamm/Grazer Damm/Thorwaldsenstraße/Prellerweg in #Steglitz gab es einen schweren #Unfall mit Motorradbeteiligung. Der Kreuzungsbereich ist #gesperrt und zahlreiche Buslinien werden umgeleitet. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) June 28, 2023

Polizeikräfte befanden sich noch stundenlang an der Unfallstelle, weshalb der Kreuzungsbereich vollständig gesperrt wurde, teilte die VIZ auf Anfrage mit. Aus diesem Grund mussten betroffene Linienbusse umgeleitet werden. Auf Anfrage teilte die Polizei später mit, dass sämtliche Maßnahmen sowie die Sperrung um 17 Uhr beendet wurden. Die Ermittlungen dauern an.