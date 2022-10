Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Berlin-Steglitz wurde eine 79-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, soll sie gegen 9.25 Uhr den Fahrradweg am Wolfensteindamm in Richtung Schloßstraße entgegen der Fahrtrichtung befahren haben.

Kurz darauf erfasste an der Kreuzung Fronhoferstraße Ecke Wolfensteindamm ein abbiegender Autofahrer die ältere Dame, die durch den Zusammenstoß mit dem Pkw stürzte und sich an der Hüfte verletzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die andauernden Ermittlungen zum Unfallhergang übernimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizei.