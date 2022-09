Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lädt am Sonntag (11 Uhr) Wohnungslose ins Schloss Bellevue ein. Er wolle mit Menschen ins Gespräch kommen, die aktuell kein eigenes Dach über dem Kopf haben oder in der Vergangenheit diese Erfahrung gemacht haben, hieß es in einer Mitteilung des Bundespräsidialamtes. Zu Gast seien unter anderem auch Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) und Nordrhein-Westfalens Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU).

Zuvor wollen der Bundespräsident und seine Frau Elke Büdenbender eine Hilfseinrichtung der Berliner Stadtmission besuchen. Nach Angaben des Bundespräsidialamtes wollen die beiden sich an der Frühstücksausgabe an die Bewohnerinnen und Bewohner beteiligen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Anlass für den Besuch und die anschließende Veranstaltung im Schloss Bellevue ist der Tag der Wohnungslosen.