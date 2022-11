Berlin: Straßenreinigung und Müllabfuhr werden teurer Die Gebühren für die Straßenreinigung und die Müllabfuhr in Berlin steigen. Die BSR begründet das mit gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten. dpa

Mitarbeiter der Berliner Stadtreinigung (BSR) und Putzfahrzeuge reinigen die Straße direkt hinter dem „Zug der Liebe“. dpa/Annette Riedl

Berlin -Die Müllabfuhr in Berlin wird teurer. Die Gebühr für die Restabfalltonne steigt für die kommenden beiden Jahre bei einem 240-Liter-Behälter mit Leerung alle 14 Tage um 3,10 Euro pro Quartal, also von bislang 43,93 Euro auf künftig 47,03 Euro. Das teilte die Berliner Stadtreinigung (BSR) am Montag mit. Die Grundgebühr der Müllabfuhr liegt künftig bei 8,68 Euro pro Quartal, was einer Erhöhung um 0,49 Euro pro Haushalt und Quartal entspricht.