In Friedrichshain kam es Mittwochmittag zu einem heftigen Streit zwischen zwei Frauen. Im Anschluss mussten zwei Polizisten im Krankenhaus behandelt werden.

Berlin: Streit eskaliert – Frau beißt Polizist in Finger

Am U-Bahnhof Schlesisches Tor kam es zu dem Streit zwischen den jungen Frauen.

In Berlin-Friedrichshain ist es am Mittwochmittag zu einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Frauen gekommen. Auch zwei Polizeieinsatzkräfte kamen dabei zu Schaden.

Wie die Polizei mitteilte, gerieten eine 18- und 19-Jährige miteinander in einen Streit. Die Frauen kannten sich offenbar flüchtig. Im Verlauf des Streits soll die 18-jährige Tatverdächtige ihrem 19-jährigen Gegenüber eine leere Glasflasche an den Kopf geschlagen haben. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, wehrte sie sich und spuckte um sich. Die Polizisten legten ihr darauf Handschellen und eine Spuckschutzhaube an.

Während der Fahrt zum Krankenhaus verbiss sich die 18-Jährige in dem Daumen eines Polizisten. Ein weiterer Beamter wurde bei dem Versuch die Tatverdächtige im Fahrzeug zu fixieren leicht an der Hand verletzt.

Die 18-Jährige wurde zur stationären Behandlung in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht. Die beide Beamten wurden ambulant im Krankenhaus versorgt. Die Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen.