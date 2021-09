Washington - Er ist unser Nachbar im Weltall und der zweitkleinste Planet unseres Sonnensystems: der Mars. Nur halb so groß wie die Erde und viele Millionen Kilometer von ihr entfernt. Wissenschaftler auf der ganzen Welt erforschen den Roten Planeten, der seine Färbung aufgrund einer Rostschicht auf der Oberfläche hat.

Aber nicht nur die deutliche Farbe des Planeten ist außergewöhnlich, auch seine Oberflächenstruktur fasziniert: Der Mars hat die höchsten Vulkane des Sonnensystems sowie kilometertiefe Gräben, Lavahöhlen ebenso wie echte Canyons.

Nun hat die Nasa mithilfe von Weltallsonden neue Supervulkane entdeckt. Diese sind unterirdisch und speien bei einer Eruption kein Feuer, sondern Vulkanmaterial, darunter Lava. Sie hinterlassen riesige Krater, von denen Forscher bislang annahmen, sie seien durch Einschläge entstanden.

Tausendfach haben diese Supervulkane in der Frühzeit des Planeten Asche gespuckt. Bei den Ausbrüchen kamen Millionen von Kubikkilometern Magma und Asche zutage, bedeckten weite Landstriche des Mars.

Geografisch liegen die Supervulkane in der Hochlandregion Arabia Terra, nördlich des Mars-Äquators. Die Forscher um Patrick Whelley von der University of Maryland zählten insgesamt sieben Krater, mehr oder weniger rund, mit Durchmessern von bis 100 Kilometern. Die Ergebnisse hat der Wissenschaftler, der mit der Nasa zusammen an der Studie gearbeitet hat, gerade veröffentlicht.

In der Region fand das Wissenschaftler-Team außerdem Ascheschichten, die mehrere Hundert Meter dick waren. Möglich war das durch Spektraldaten und Bilder der Nasa-Sonde Mars Reconnaissance Orbiter. Die Aufnahmen waren so scharf, dass sich Kraterränder gut erkennen ließen.

„Die Ablagerung von Vulkanasche hinterlässt einzigartige Mineral-Ensembles, die durch ihre Spektraldaten leicht von anderen Gesteinen zu unterscheiden sind“, erklären die Forscher auf scinexx.de. Diese Ablagerungen enthalten sogenannte aluminiumhaltige Schichtsilikate, beispielsweise Montmorillonit, Imogolit und Allophan.

Erstaunlich: Die Ascheablagerungen finden sich jeweils in einem Umkreis von 250 Metern und sind teilweise einen Kilometer dick. Das spricht für mehrere Ausbrüche der verborgenen Supervulkane. In den vergangenen 500 Millionen Jahren kam es wohl zu Tausenden Eruptionen.

„Aber selbst in bis zu 3400 Kilometer Entfernung von den potenziellen Vulkanen erreicht die Dicke dieser Schichten mindestens 100 Meter“, so Whelley weiter.

Daraus konnten die Experten weitere Schlüsse ziehen. Sie gehen davon aus, dass die nun entdeckten Vulkane bis zu 15 Millionen Kubikkilometer Asche sowie weiteres Vulkanmaterial herausgeschleudert haben.

„Diese Ausbrüche müssen auch einen signifikanten Klima-Effekt gehabt haben“, führt Whelley laut scinexx.de aus. „Möglicherweise machte das freigesetzte Gas die Marsatmosphäre dichter, verschleierte die Sonne und führte so zu einer Abkühlung des Klimas.“

Nun wollen die Forscher weiter eruieren, welchen Einfluss die sieben unterirdischen Supervulkane auf das Klima des Mars hatten. Es bleibt also spannend.