Die Loveparade kehrt zurück: Der legendäre Techno-Umzug soll am 9. Juli unter neuem Namen in Berlin stattfinden. Loveparade-Begründer Dr. Motte nennt das Spektakel jetzt „Rave The Planet“. Es soll die Berliner City unter dem Motto „Together again“ in die weltgrößte Tanzfläche verwandeln.

Wann findet „Rave The Planet“ in Berlin statt?

Der ursprüngliche Paraden-Termin am 10. Juli 2021 konnte wegen der Corona-Pandemie nicht gehalten werden. Nun soll die Party am zweiten Juli-Wochenende 2022 in Berlin steigen – am Sonnabend, 9. Juli, ab 14 Uhr.

Techno-Parade: Welche Route nehmen die Musiktrucks?

„Rave The Planet“ startet in Charlottenburg auf dem westlichen Teil des Kurfürstendamms. Los geht es in Höhe des U-Bahnhofs Uhlandstraße. Die Musiktrucks fahren zunächst durch die City West, Schöneberg und Mitte. Die Abschlusskundgebung findet am Großen Stern an der Siegessäule statt.

Dies sind die Party-Stationen des „Rave The Planet“-Umzugs: Kurfürstendamm (U-Bahnhof Uhlandstraße)

Breitscheidplatz

Wittenbergplatz

Nollendorfplatz

Potsdamer Straße

Schöneberger Ufer

Potsdamer Platz

Brandenburger Tor

Großer Stern (Siegessäule)

Warum kommt die Loveparade als „Rave The Planet“ zurück?

Das Team um Dr. Motte will erreichen, dass die „Kultur der elektronischen Tanzmusik als immaterielles Kulturerbe“ zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt wird. „Rave The Planet“ ist deshalb auch als politische Kundgebung gedacht.

Die Rechte am Namen Loveparade liegen seit 2006 bei dem Unternehmer Rainer Schaller. Deshalb der neue Name: „Rave The Planet“. Im Jahr 2010 waren bei der Loveparade in Duisburg zudem 21 Menschen gestorben.

Wie können Fans zum Erfolg von „Rave The Planet“ beitragen?

Die Veranstalter haben eine große Kampagne gestartet, um das Event überhaupt stemmen zu können. Auf der „Rave The Planet“-Website wird um Spenden geworben. Dort können auch in einem „Spendenshop“ beispielsweise T-Shirts mit „Rave The Planet“-Aufdruck erworben werden.