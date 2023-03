Tegel: Männer wollen Kabel aus U-Bahn-Gleis stehlen – Festnahme

Zivilpolizisten der Berliner Polizei haben in der Nacht zu Sonntag drei mutmaßliche Buntmetalldiebe in Tegel auf frischer Tat gefasst. Die Beamten hatten gegen 1.30 Uhr auf der Gleisanlage der U-Bahnlinie U6 in der Berliner Straße/Biedenkopfer Straße drei verdächtige Männer beobachtet.

Die Tatverdächtigen hatten die Gleisanlage offenbar durch ein Loch im Zaun betreten und waren gerade dabei, mehrere Kabel zu besagtem Loch zu tragen, teilte die Polizei mit. Als die Männer die Zivilpolizisten bemerkten, flüchteten sie.

Uniformierte Unterstützungskräfte schnitten den Tatverdächtigen den Fluchtweg in Höhe der Wittestraße ab und nahmen die 23, 25 und 46 Jahre alten Männer fest. Nachdem die Personalien der drei Tatverdächtigen in einem Polizeiabschnitt zweifelsfrei festgestellt wurden, konnten die beiden 25- und 46-Jährigen ihren Weg fortsetzen. Der 23-Jährige wurde der Justiz überstellt, da gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls dauern an.