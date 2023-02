Offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr ein Autofahrer in der Nacht gegen einen Lichtmast. Der Rettungseinsatz dauerte rund drei Stunden.

Berlin-Tempelhof: Auto rast in Laterne – drei Verletzte

Der Unfallort in Tempelhof.

Der Unfallort in Tempelhof. Morris Pudwell

Bei einem Unfall in Berlin-Tempelhof sind in der Nacht zu Freitag drei Menschen verletzt worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge war ein Auto auf der Teilestraße gegen eine Straßenlaterne gekracht. Die Laterne verbog sich bei dem Aufprall stark. Drei Insassen des Fahrzeugs kamen nach einer Erstversorgung in umliegende Kliniken.

Die Laterne sei zur Gefahrenabwehr vom technischen Dienst gesichert und abgelegt worden. Den Angaben zufolge waren 22 Rettungskräfte über drei Stunden im Einsatz. Nach ersten Informationen könnte der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.