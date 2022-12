Tempelhof: Fußgängerin wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Tempelhof ist am Mittwochmorgen eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein Autofahrer gegen 7.30 Uhr auf der Dudenstraße in Richtung Katzbachstraße unterwegs, als die 58-Jährige plötzlich die Fahrbahn überquerte. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung erfasste das Auto die Frau.

Die Fußgängerin prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie mit schweren Rumpf- und Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.